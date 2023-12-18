«Очень нелегко»: Бородина объяснила, почему ушла из «Дома-2» Ксения Бородина заявила, что ушла из реалити-шоу «Дом-2»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ксения Бородина

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram (деятельность в РФ запрещена) заявила, что больше не работает ведущей реалити-шоу «Дом-2», которому отдала почти 20 лет своей жизни. Отвечая на вопрос подписчика о том, почему ее не было в последних выпусках программы, она отметила, что сама ушла из проекта. Бородина выразила благодарность шоу, которое считает своим вторым домом, и объяснила свое увольнение желанием двигаться дальше.

Да, я ушла. Решение далось очень нелегко, но я считаю, что время пришло. Я отдала проекту почти 20 лет, и он мне дал очень много. Я за все благодарна, но мне надо идти дальше, — написала телеведущая, которая работала на проекте с 2004 года.

Ранее Бородина возмутилась дефицитом и ростом цен на куриные яйца в России. По ее словам, многие жители страны начали закупаться яйцами так же, как в свое время гречкой. Бородина назвала это «массовым яичным психозом».



До этого Бородину назвали недальновидной из-за пиара сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Поклонники отметили, что пропагандирующая насилие картина может оказать негативное влияние на психику подростков. Бородиной порекомендовали прекратить делать «грубую» рекламу фильма и переключиться на турецкие сериалы.