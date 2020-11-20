Объявлены номинанты театральной премии «Золотая маска»

https://static.news.ru/photo/599774aa-2b2d-11eb-940a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Номинантами театральной премии «Золотая маска» в этом сезоне стали 56 спектаклей и 189 частных номинаций. Как сообщила генеральный директор фестиваля Мария Ревякина, в лонг-лист было отобрано 80 драматических и кукольных театров и 30 музыкальных.

В список режиссёров, номинированных на театральную премию, вошли 20 человек, среди них Юрий Бутусов, Дмитрий Крымов, Борис Юхананов и Андрей Могучий.

В число театров, чьи постановки выдвинуты на премию в нескольких номинациях, вошли: Театр имени Вахтангова, Театр Наций, Электротеатр Станиславский, «Гоголь-центр», петербургский БДТ имени Товстоногова, театр «Практика» и Мастерская Брусникина. При этом спектакль «Гоголь-центра» «Петровы в гриппе» представлен в девяти номинациях.

Большой театр выдвинут в 15 номинациях, в том числе оперы «Дидона и Эней» и «Садко» как «Лучший спектакль».

Жюри премии будет сформировано совместно с Союзом театральных деятелей России (СТД РФ) и утверждено секретариатом в декабре. Также в декабре будут объявлены лауреаты премии в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства», сообщает РИА Новости.

27-й фестиваль «Золотая маска» и церемония награждения пройдёт по традиции весной 2021 года.

В марте фестиваль начал показ спектаклей в режиме онлайн. Организаторы решили сменить привычный формат мероприятия из-за карантина, писал NEWS.ru.