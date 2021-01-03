Объявлено время и место прощания с актёром Владимиром Кореневым

Народный артист России Владимир Коренев скончался в субботу, 2 января. Прощание с ним состоится в Электротеатре Станиславский, где он служил с 1961 года.
Прощание с Владимиром Борисовичем пройдёт 5 января с 10.00 до 12.00 в театре. Проход будет свободный. Похоронят его на Введенском кладбище, — приводит РИА Новости слова представительницы театра.
Владимир Коренев ушёл из жизни в возрасте 80 лет. Как сообщила его дочь Ирина, причиной смерти артиста стал коронавирус. Артист находился в «красной зоне» в больнице.
Вся театральная карьера Коренева прошла в Московском драматическом театре имени Станиславского, который ныне известен как Электротеатр Станиславский. Там же служат его жена Алевтина Константинова и дочь Ирина.
На счету Владимира Коренева множество ролей в кино, но знаковой так и осталась роль Ихтиандра в экранизации романа «Человек-амфибия» режиссёра Владимира Чеботарёва, которая вышла на экраны в 1961 году. Последний раз актёр появился перед камерой в 2015 году, когда он исполнил роль Владимира Немировича-Данченко в сериале «Орлова и Александров».
Соболезнования в связи с кончиной актёра выразили в том числе президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Как писал NEWS.ru, режиссёр многосерийного фильма «Орлова и Александров» Виталий Москаленко вспомнил совместную работу и назвал смерть актёра утратой как для отечественного, так и для мирового кинематографа.