Общественница требует запретить спектакль по роману Маркеса о проституции Антиювенальная организация потребовала снять постановку пьесы по роману Маркеса в Москве

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актеры во время поклона на премьере спектакля «Любовь по Маркесу»

Руководитель антиювенальной организации «Общественный уполномоченный по защите семьи» Ольга Баранец направила письмо на адрес департамента культуры Москвы с требованием отменить спектакль по роману Гариэля Гарсия Маркеса «Вспоминая моих грустных шлюх». В режиссерской адаптации постановка названа «Любовь по Маркесу». Обращение на имя ведомства выложено на странице общественной инициативы в соцсети «Вконтакте».

Кому война, подвиг и самопожертвование, а кому «Воспоминания моих грустных шлюх». ОУЗС направил письмо в департамент культуры Москвы по поводу странной репертуарной политики столичного театра им.Маяковского и его нового руководителя Егора Перегудова, поставившего «шлюх», — сообщили в НКО.

Премьера спектакля запланирована на 10 сентября. На афишах отмечено возрастное ограничение «18+». В постановке в главных ролях задействованы актеры Игорь Костолевский, Евгений Парамонов и Алина Вакаева.

Ранее в Нижнем Новгороде отменили концерт рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин). Представители площадки и сам певец не назвали причину отмены мероприятия. При этом в июне руководитель «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество рэпера на пропаганду наркотиков.