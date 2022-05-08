«Обрекает себя на гроши»: Запашный предрёк Хаматовой тяжёлое будущее Запашный предрёк Хаматовой безрадостное будущее с работой за гроши

Чулпан Хаматова / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Эдгард Запашный высказался о будущем покинувшей Россию и негативно высказывающейся о родине Чулпан Хаматовой. По его мнению, актриса поступила в труппу Нового Рижского театра и открыла онлайн-курсы актёрского мастерства, потому что ей элементарно не хватает денег, пишет «ФАН».

Звёзды, которые позволили себе уехать за границу и оттуда теперь поливают нашу страну грязью, обрекают себя на работу за гроши. В ближайшие годы на маленьких площадках их клиентами будет небольшая часть русской диаспоры, которая придерживается точно таких же взглядов, как у них, — сказал дрессировщик.

Однако, добавил Запашный, таких людей ему совершенно не жаль — они имеют то, что заслужили, и это именно такое отношение.

Ранее Хаматова в интервью прибалтийским СМИ заявила, что готова выучить латышский язык, лишь бы обосноваться в стране. Таковы условия худрука театра, который хочет, чтобы премьера актрисы в Риге прошла именно «на родном языке».