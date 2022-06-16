«Обозвал россиян лизоблюдами»: ведущий «Кто против?» высказался о Шевчуке Ведущий политического шоу Куликов назвал настоящий смысл слов Шевчука на концерте в Уфе

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Ведущий политического шоу «Кто против?» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Куликов раскрыл настоящий смысл слов Шевчука в адрес россиян на концерте в Уфе. По словам политолога, музыкант оскорбил соотечественников, назвав их лизоблюдами в самой грубой и циничной форме, пишет StarHit.

Шевчук же не лизоблюдство осудил. Он оскорбил миллионы наших людей, тех, которые поддерживают спецоперацию и действия президента. Он обозвал их лизоблюдами в такой грубой, циничной форме. Вот же что он сделал, — заявил Куликов.

Ведущий добавил, что судит он по намерениям артиста и поднявшаяся в адрес Шевчука волна критики вполне оправдана. Куликов считает, что действовал певец не против президента, а против всех россиян — миллионов людей.

Ну так какое он хочет к себе отношение? Извините, после такого действия, которое связано с оскорблением и унижением прямым моих соотечественников... Для меня Шевчука не существует! — резюмировал политолог.

При этом телеведущий не смешивает творчество лидера «ДДТ» с его политическими взглядами и прямо заявляет, что песни Шевчука ему нравятся. И в данном случае быть за него или против него бессмысленно, так как он является «феноменом» и неотъемлемой частью российской культуры в плане музыки и стихов.

Песни хорошие, а действия, которые он совершил на концерте, отвратительные, — сказал Куликов.

Ранее Юрий Шевчук после скандальных высказываний о родине на концерте в Уфе призвал коллег перестать ругаться и скандалить. Музыкант в интервью израильскому ТВ предложил всем обняться и «рубиться» за свет в конце тоннеля.