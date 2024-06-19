«Обиделся, но простил»: Гладков о ссоре с Успенским, его дочери и Никитине

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Григорий Гладков

В рамках Забайкальского международного кинофестиваля в Чите заслуженный деятель искусств России композитор Григорий Гладков дал эксклюзивное интервью NEWS.ru, в котором рассказал о дружбе и ссоре с «папой» Чебурашки писателем Эдуардом Успенским, работе со студентами и правительственной награде.

Что сказал Гладков об обвинениях дочери Успенского в адрес отца

— «Союзмультфильм» анонсировал новые циклы мультфильмов по мотивам книг писателя Эдуарда Успенского, который был вашим другом. Как вы на это отреагировали?

— Я вижу в этом позитивный момент. Прежде всего, потому что продолжает звучать имя Успенского. Значит, его книги и дальше будут читать. Они этого достойны.

— Единственная родная дочь Успенского Татьяна после его смерти выступила с шокирующими откровениями, рассказав, что в жизни ее отец был очень жестоким человеком. А каким его знали вы?

— Слова Тани сложно комментировать. Я неоднократно видел ее с отцом, и всегда это было абсолютно нормальное общение. Однажды я сказал Успенскому: «Какая у вас Таня красивая!» Он прямо зарделся, засмущался. Но видно было, что ему по-отечески приятно слышать. Он очень любил ее, с восторгом говорил о ней.

У него был действительно непростой характер, юмор — весьма своеобразный. Помню, на встречах с читателями книг Успенский предлагал им: «Ребята, пишите мне письма, адрес такой: Москва, Кремль, Успенскому». И приходили мешки писем. Чиновники ругались, выговаривали ему: «Прекратите!» «Что прекратить — просить людей писать? С какой стати? Пусть пишут. А вы находите способы передавать эти письма мне. Потому что вы слуги народа, вот и служите», — заявлял в ответ на претензии Эдуард Николаевич.

В 1980-х его назначили художественным руководителем киностудии имени Горького. Он тут же стал приглашать к сотрудничеству «неудобных» творческих людей. Вышестоящее партийное руководство ему мягко намекало, мол, «этот — скандалист», «тот — пьяница», а «этот — диссидент». «Но они талантливые, — возражал Успенский. — А те, кого приглашаете вы, — это серая масса. Вы сами серые и таких же серых зовете». В итоге его уволили с киностудии. Со мной он в какой-то момент тоже поругался.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Гладков

Из-за чего поругались Гладков и Успенский

— Что было причиной ссоры?

— Александр Курляндский — сценарист, драматург и наш общий с Успенским друг — мне говорил: «Ну, с тобой-то он точно не поссорится. Ведь ты пишешь песни на его стихи». Более того, я стал первым гитаристом передачи Успенского «В нашу гавань заходили корабли». Эдуард Николаевич запустил программу сначала на радио, а затем и на телевидении.

Первые передачи снимались в моей квартире на протяжении примерно года. Ко мне приезжали и Зиновий Герд, и Владимир Меньшов, и Ирина Муравьева, и Наталья Варлей, и Юрий Чернов, и многие другие участники первых выпусков «гавани».

Я спрашивал Успенского: «Вы же недавно получили квартиру на Миуссской площади, под вами сам Лужков живет (Лужков тогда был мэром Москвы. — NEWS.ru). У вас, наверное, удобнее было бы снимать». Он отвечал: «Нет, у тебя останемся. Потому что твоя квартира хуже моей. А мы и должны чувствовать себя как подпольщики».

— Значит, сначала вы отлично ладили.

— Да. Но и со мной он тоже поругался в какой-то момент. Точнее, обиделся. Хороших песен в программе становилось все меньше. Гердт, чтобы не обижать уровень материала, дипломатично замечал: «Это — творчество людей, душа народа и история». Меньшов как бы соглашался: «Действительно, мало профессионализма. Но присутствует искренность». А я стал подшучивать. Ну а как можно серьезно относиться к дворовому творчеству? Это же примитивный жанр.

Моя интонация не понравилась Успенскому. И он обиделся. Потом, конечно, простил. И мы снова много работали вместе. Он был отходчивым и всегда помогал другим. Я понял его, когда мой сын стал колючим и ершистым подростком. Успенский оставался «взрослым подростком» с обостренным чувством справедливости до последнего дня.

Он заявлял: «Дерьмо — попса — звучит из каждого утюга, а песни, сочиненные народом, душа и кровь людей, не имеют доступа ни на радио, ни на телевидение». То есть продвижение не-попсы он видел главной миссией передачи. На самом деле он совершил своего рода культурологический подвиг с этой программой. Недаром за нее получил высшую телевизионную награду ТЭФИ.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Эдуард Успенский

За что Гладкову вручили премию правительства РФ

— У вас ведь тоже очень много авторитетных наград. Например, премия правительства России. За что получили?

— Я считаюсь детским композитором. По опыту общения с моими юными слушателями и их родителями знаю, что существует огромная проблема с освоением школьного материала (у современных детей и подростков). Потому что идет страшная нагрузка на их глаза через интернет-игры и рекламу. В то и другое заложены средства психотропного воздействия. Работают целые институты взрослых мерзких дядей и тетей, они делают все, чтобы бедный ребенок попался в рекламную ловушку.

И, например, в сетевые иностранные мультипликационные сериалы заложено психотропное воздействие. Ребенок смотрит, потом идет в магазин и требует именно ту игрушку, которую показали в сериале. Следствием всего этого процесса становятся нервные срывы у детей и подростков, возможно ослабление памяти. Не справляется психика. Знаю от школьных педагогов, что современные дети с огромным трудом осваивают даже таблицу умножения.

И я придумал выход: положил таблицу умножения на музыку. Блюз сделал, рок-н-ролл, вальс, танго, марш, две колыбельные — перед сном слушать. Выпустил диск, назвал «Таблица умножения в песнях для ускоренного запоминания».

Можно слушать во время завтрака, обеда, перед сном, проснувшись, чистя зубы, собирая портфель... Ничто не будет отвлекать, а скорость запоминания материала кратно увеличивается. Опробовал на собственных детях — дочь и сын тогда были школьниками, — понял, что метод работает. Придумал заучивать таблицу Менделеева аналогичным образом. Тут вообще простор для фантазии: хип-хоп, рэп, техно, а раздел «Тяжелые металлы» — это же настоящий хард-рок.

Выпустил цикл образовательных альбомов в виде компакт-дисков, назвал «Детско-тека», от слова «библиотека». Сейчас у метода появились последователи. Я был первым. Известный академик Николай Дмитриевич Никандров высоко оценил мои работы, я получил звание почетного члена Академии образования. И премию правительства РФ. На этом данная история закончилась, к сожалению.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Григорий Гладков

Гладков о Любимовой и преподавании

— В каком смысле?

— Я пробовал обращаться в Министерство образования России, департамент образования Москвы, предлагая ввести в российскую систему образования метод обучения детей через слух. Но это никого не заинтересовало.

И моя педагогическая карьера в Институте культуры тоже закончилась, тем, что я в итоге оттуда уволился. Еще до прихода нынешнего министра культуры Ольги Борисовны Любимовой, которую я очень уважаю, были упразднены почти все региональные филиалы Института культуры.

Я сам уволился. Притом что мне нравилось преподавать и меня любили студенты. Я водил их на хорошие спектакли и мюзиклы. Многие ведь были приезжими, Москву не знали. Очень многим помог, мне это нравилось. Кстати, я учился этому у Успенского. Он тоже очень многим старался помочь. Таким же был Иосиф Давыдович Кобзон.

Сейчас я счастлив, что меня пригласили преподавать в Институт театрального искусства имени Кобзона. Мы готовим мюзикл «Вождь краснокожих» со студентами. В нем звучит моя музыка в стиле кантри. Я люблю этот сельский стиль — банджо, балалайку.

В Институт культуры тоже можно было бы вернуться. Если восстановят прежние добрые традиции этого учреждения, будут заново открыты филиалы. Год назад, получая орден Дружбы из рук Любимовой, я сказал ей об этом. Она меня поддержала: «Да, возвращайтесь». Очень хочется верить в добрые перемены.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Гладков с дочерью Александрой

Гладков о «Чебурашке»

— Фильм «Чебурашка» по мотивам произведений Успенского был очень успешным в прокате. На днях команда анонсировала старт продолжения картины.

— Мне фильм тоже понравился. Считаю, что его создали талантливые люди. В целом замечательно появление и успех наших новых отечественных фильмов-сказок. Со времен режиссера-сказочника Александра Роу это новый подъем жанра.

Ведь был период, когда отечественные детские телепередачи, мультфильмы, сказки и фильмы были упразднены. Пришли демократы — дерьмократы — со своими реформами и свернули детский кинематограф. Разве мы ожидали, что они детей наших так подставят? Своих-то увозили учиться за границу, а для наших обрубили почти все детское вещание. Эфиры на долгие годы оказались заполнены диснеевскими и другими иностранными сказками.

Теперь наконец-то наши фильмы миллиарды собирают. Даже если экономисты будут говорить, что такой успех обусловлен отсутствием в России западного кино, это чушь полная. Просто есть запрос общества на подобные картины.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Григорий Гладков

Как Гладков отозвался о барде Никитине

— Вы сотрудничали также с известным бардом Сергеем Никитиным, недавно отметившим 80-летие. Сейчас общаетесь?

— Сейчас реже. Я считаю, что Сергей Никитин не просто талантливый автор. Он гений, человек уникального музыкального дара. Притом без специального музыкального образования, представляете? Поэтому у него свежий взгляд на музыку, он подошел к ней со своей стороны как исследователь, ученый.

Есть смена гармонии даже на каждый такт. Его творчество еще будут изучать, это предмет будущей музыкальной диссертации. При этом невероятный вкус к стихам. Он же в свое время поднял на самый высокий уровень нашу советскую поэзию.

— Недавно поэтесса Юнна Мориц обвинила его в антироссийских высказываниях.

— Я ничего не слышал об этом. Не слежу за такого рода скандалами. Для меня он — гениальный автор.

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