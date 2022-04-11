Зрители «Метрополитен-опера» разошлись во мнении о политике и культуре РФ

Зрители «Метрополитен-опера», пришедшие 10 апреля на оперу «Евгений Онегин», высказались о том, стоит ли смешивать политику и русское искусство на фоне событий на Украине. Мнения по этому вопросу разделились, сообщил корреспондент РИА Новости, проводивший опрос.

Роли в спектакле исполнялись на русском языке. Партию Онегина исполнил российский артист Игорь Головатенко, роль Татьяны — американская певица Айлин Перес (ранее эту партию исполняла Анна Нетребко).

Как сообщила одна из сотрудниц «Метрополитен-опера», театр пользуется популярностью у русскоговорящей аудитории вне зависимости от языка, на котором исполняется произведение. Она предположила, что это происходит потому, что люди начитаны, знают и слушают классику. По её словам, политический кризис в отношениях Запада и России никак не сказался на притоке русскоязычной аудитории.

Профессор Линда Милтон, посетившая спектакль, считает, что запрет на выступления российских деятелей культуры на некоторых западных площадках «за гранью рациональных и цивилизационных норм». Ей такие жесты напоминают фашистскую Германию.

Это нарушает абсолютно любое проявление свободы. Тем более, смешивать политику с искусством — это неприемлемо и напоминает фашистскую Германию, — заявила профессор.

Были высказаны противоположные мнения. Один из участников опроса, пожелавший остаться неизвестным, заявил, что те деятели культуры, кто открыто поддержал политику президента РФ Владимира Путина, такие как Нетребко и Валерий Гергиев, должны выступить против действий России на Украине, чтобы вновь выступать на сцене.

Ранее в некоторых европейских странах были расторгнуты контракты с российскими артистами. Кроме того, из афиш и репертуаров стали исключать произведения русской классики.

Ранее стало известно, что памятники Александру Пушкину снесли в Тернополе, Ужгороде и Мукачево. Местные власти объяснили этот шаг дерусификацией, отметив, что избавляются «от русско-имперского прошлого».