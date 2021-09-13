НВО и DC снимут сериал об одном из противников Бэтмена

Американская студия DC и стриминговая платформа HBO Max разрабатывают спин-офф готовящегося к выходу полнометражного фильма «Бэтмен», главным героем которого станет враг Бэтмена, известный как Пингвин. Проектом занимаются сценарист Мэтт Ривз и режиссёр готовящегося фильма Дилан Кларк, пишет ScreenRant.

Новый сериал расскажет о становлении одного из врагов Бэтмена — босса мафии Освальда Честерфилда Кобблпота, известного как Пингвин. Предполагается, что главные роли в нём сыграют Колин Фаррелл (Пингвин) и Роберт Паттинсон (Брюс Уэйн / Бэтмен), снявшиеся в этих ролях и в новом полнометражном фильме. Однако более точных сведений об участии Фаррелла в проекте пока что нет, поскольку он находится на ранних стадиях разработки.

Наследник богатого семейства Освальд Честерфилд Кобблпот — один из самых известных противников Бэтмена, занявшийся криминалом после изгнания из общества из-за своего уродливого внешнего вида. Он считается интеллектуалом и стратегом преступного мира и часто полагается на хитрость, остроумие и запугивание. Его «фирменным знаком» является использование зонтиков, скрывающих разные виды оружия вплоть до автоматов и ракет, а также подчеркнуто старомодный стиль одежды. До Фаррелла роль Пингвина в кино сыграл Дэнни де Вито («Бэтмен возвращается»).

Ранее сообщалось, что Warner Bros. заключила крупную сделку с Робертом Паттинсоном, который станет продюсером новых проектов киностудии. Также Паттинсон будет сотрудничать с Warner на различных платформах, куда в том числе входит и HBO Max. Согласно условиям сделки, он будет искать таланты и перспективные проекты в индустрии.