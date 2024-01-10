«Нужно закреплять успех»: музыкальный критик о новом альбоме «Секрета» Музкритик Бабичев: альбом «Секрета» закрепит успех «Ничего не бойся, я с тобой»

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Николай Фоменко и Максим Леонидов.

Группа «Секрет» вовремя решила выпустить новый альбом, учитывая успех мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой», благодаря которому коллектив приобретет новых поклонников среди молодежи, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, если группа Rolling Stones выпускает пластинку, то почему бы «нашим старичкам» не выдать классную музыку.

Если сейчас с таким успехом идет мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», огромное количество поклонников прибавилось, новое поколение тинейджеров, студентов, они открыли для себя группу. Нужно закреплять этот успех. Новая пластинка с новым материалом наверняка призвана поддержать волну интереса, прорекламировать и себя, и музыку. Если уж Rolling Stones выпускает пластинку, почему бы нашим старичкам не выдать что-нибудь классное, чтобы повеяло воздухом того времени, когда все кругом писали хиты, — сказал Бабичев.

Музыкальный критик также отметил повальный интерес к 1990-м, которого не было последние 15 лет.

Ранее вокалист и один из основателей бит-квартета «Секрет» Максим Леонидов рассказал NEWS.ru, что запись нового альбома группы запланирована на лето 2024 года. В настоящее время ведется работа над песнями совместно с Николаем Фоменко. Леонидов отметил, что название альбома еще не определено.