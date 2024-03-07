«Нужно сделать выбор»: балерина Лиепа о потере литовского гражданства Лишившаяся гражданства Литвы балерина Лиепа заявила, что остается с Россией

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Илзе Лиепа

Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа заявила, что пришло время сделать выбор, поэтому она решает остаться с РФ и президентом Владимиром Путиным. Таким образом она прокомментировала решение властей Литвы лишить ее гражданства. Вместе с тем она отметила, что много отдала республике, и у нее там остались друзья и семья, передает РИА Новости.

Конечно, я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать выбор, нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом. Что я еще могу сказать, — заявила Лиепа.

По словам балерины, решение о лишении ее гражданства не случайно было принято именно сейчас. Власти Литвы сделали это во время предвыборной кампании Путина.

О лишении Лиепы гражданства республики стало известно 7 марта. Соответствующее решение принял президент Литвы Гитанас Науседа. Причиной стали ее заявления о России. Известно, что Лиепа родилась в 1963 году в Москве в семье актрисы Маргариты Жигуновой и народного артиста СССР Мариса Лиепы. В 2000 году она в порядке исключения получила гражданство Литвы за многолетние выступления в Большом театре с литовским танцором Пятрасом Скирмантасом.