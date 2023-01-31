«Нужна кадровая революция»: в Минкультуры назрел ЛГБТ-скандал Бизнесмен Денис Котов, чье издательство Popcorn Books проходит по первому в России делу об ЛГБТ-пропаганде, вошел в Общественный совет при Минкультуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый состав Общественного совета (ОС) при Министерстве культуры РФ только начал работу после январских каникул, а уже вызвал вопросы. Возмущение депутатов Госдумы и ряда деятелей культуры спровоцировало присутствие в числе членов совета предпринимателя Дениса Котова, владеющего издательством Popcorn Books. Именно это издательство выпустило нашумевший роман «Лето в пионерском галстуке» и его продолжение «О чем молчит ласточка», после чего против Popcorn Books было возбуждено первое в России дело о нарушении закона, запрещающего ЛГБТ-пропаганду. Кто распорядился включить владельца скандального издательства в состав ОС, какие вопросы решают члены совета при Минкультуры и кто призывает не только к мерам против Котова, но и к «кадровой революции» в ведомстве — в материале NEWS.ru.

Фото: wikimedia.org

Как следует из размещенного на сайте Минкультуры приказа за подписью главы ведомства Ольги Любимовой, новый состав ОС, куда вошел в том числе Денис Котов, был утвержден ею 12 декабря 2022 года. Спустя две недели против принадлежащего Котову издательства Popcorn Books было возбуждено первое в России дело об ЛГБТ-пропаганде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Стало известно о первом деле, возбуждённом по новой статье о пропаганде ЛГБТ. Его возбудили после моих запросов в отношении скандально известного издательства «Попкорн букс». Как следует из ответа МВД на мой запрос, дело по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) возбуждено ОМВД «Гольяново» 28 декабря. Одновременно дело возбуждено и по ст. 20.1 (мелкое хулиганство). Рассчитываю, что дело будет доведено до суда и «Попкорн букс», бросившее государству открытый вызов, получит по заслугам, — написал Хинштейн.

Парламентарий назвал Popcorn Books «одним из флагманов продвижения ЛГБТ-литературы в России». Он отметил, что после вступления в силу нового закона о запрете ЛГБТ-пропаганды в декабре 2022 года издательство «не только продолжило продажу таких книг, но и демонстративно стало украшать их обложки цитатами из 29-й статьи Конституции, гарантирующей свободу слова и запрет цензуры».

В беседе с NEWS.ru бывший главный редактор «Литературной газеты» писатель Юрий Поляков, который возглавлял Общественный совет при Минкультуры в 2016–2018 годах, не исключил, что включение Дениса Котова в состав ОС могло стать «следствием недостаточного профессионального уровня чиновников».

Фото: soulmustgoon/vk.com Денис Котов

На этом списке (нового состава Общественного совета. — NEWS.ru) стоит подпись министра культуры. Также состав согласовывается с председателем Общественной палаты РФ. Но если председателю ОП позволительно не знать, что за издательство возглавляет один из членов совета и какие книги оно выпустило, то уж министру культуры или хотя бы его профильным заместителям надо бы знать, — считает Юрий Поляков.

Писатель раскритиковал новый состав совета, имена большинства членов которого ему «ни о чем не говорят».

Может, они и уважаемые люди. Но страна их не знает. А в Общественном совете должны быть всё-таки всероссийские имена, — убежден Поляков.

По мнению экс-главы ОС, «единственным способом исправить ситуацию является кадровая революция в Минкульте», так как «без перестановок дело с места не сдвинется».

Свое недоумение от обновленного состава совета при Минкультуры выразила также заслуженная артистка России Мария Шукшина.

Могу высказать свое мнение. Преднамеренно или непреднамеренно, но состав недееспособный. Основная функция Общественного совета по культуре должна быть обеспечение контроля именно со стороны людей, граждан, народа через своих общественных представителей за деятельностью Минкульта. Давайте будем называть вещи своими именами, у кого из них есть постоянная обратная связь с людьми? Кто из них берет ответственность перед людьми, отвечает за свои действия перед ними, исполняет поручения своих поручителей, то есть народа? Без ответственности это опять чистой воды профанация-имитация. И пусть не обижаются на меня члены этого совета, но если они не готовы это обеспечить, они должны были отказываться, — написала в своем Telegram-канале Шукшина.

По словам Юрия Полякова, «изначально всё так и было — совет стремился контролировать деятельность Минкульта, поэтому важным условием было вхождение в ОС общественно значимых фигур».

Я два года был председателем ОС. Тогда в совет входили очень крупные деятели культуры разных направлений. И мы действительно выступали с серьезными инициативами и контролем, — подчеркнул писатель.

Поляков напомнил, что под его руководством совет «в свое время потребовал отозвать прокатное разрешение у фильма „Смерть Сталина“». Однако в последние годы, считает он, ОС «теряет первоначальный смысл».

Фото: culture.gov.ru

Изначально задумывалось, что Общественный совет может проверить и финансовую, и профессиональную деятельность министерства. Однако впоследствии контролирующая функция ушла, и сейчас деятельность совета сводится в основном к одобрению циркуляров и деятельности ведомства, — выразил мнение Поляков.

Народный артист РФ, депутат Госдумы Николай Бурляев, входивший в ОС при Минкульте с 2016 по 2021 год, признался NEWS.ru, что во время работы в совете он испытывал ощущение, что «уже тогда Общественный совет был как бы лишним и тревожащим органом для чиновников Минкульта».

Чиновникам бы хотелось, чтобы ОС покорно поднимал руки за все проекты Минкультуры. Потому что только с одобрения ОС это всё может дальше двигаться. Но члены ОС нашего состава все в принципе были зависимы от чиновников Минкультуры, от ожидаемых членами ОС грантов от Минкультуры. Поэтому они робко сидели и особенно не выступали. Тревожил их, и очень сильно, только я, — рассказал Николай Бурляев.

Своим опытом участия в ОС при Минкультуры с NEWS.ru также поделился кинорежиссер Юрий Кара. Он отметил, что входил в совет «в приподнятом настроении и с большими планами». Одной из инициатив деятеля культуры было возвращение улицам Малая и Большая Дмитровка в Москве их прежних названий — улица Чехова и улица Пушкина, поскольку, по его мнению, «Дмитровка всего-навсего указывает направление в сторону города Дмитрова, для этого есть Дмитровское шоссе, и хватит. А Пушкин и Чехов — это векторные имена русской культуры».

По словам Юрия Кары, в данном вопросе его поддерживал коллектив театра «Ленком», расположенного на Малой Дмитровке.

Я обратился в Минкульт. Но Любимова (министр культуры Ольга Любимова. — NEWS.ru) ответила, что это дело Москвы (переименование улиц входит в круг полномочий столичных властей. — NEWS.ru). Я говорил, мы можем походатайствовать, но при условии поддержки самого Минкульта. Я не получил не только никакой поддержки, но и вообще никакой больше реакции. Они (представители Минкультуры. — NEWS.ru) отмахивались от любых наших инициатив. Во время пандемии заседания совета проходили онлайн. Министр культуры не удостоила нас своим присутствием даже в таком формате. Я махнул рукой в конце концов. Толку от нашего совета не было никакого, — подчеркнул Юрий Кара.

Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный, который состоял в прежнем Общественном совете при Минкультуры и вошел в новый состав, в разговоре с NEWS.ru подтвердил членство Дениса Котова и призвал пока не предпринимать в отношении него никаких действий.

Я не знаю деталей возбужденного против издательства дела. Могут ведь не найти состав преступления, а мы заранее устроим поклеп на человека и окажемся неправы. Если есть состав нарушения, то должен работать закон. И только потом принимать меры, — считает Аскольд Запашный.

При этом артист заявил, что ОС «должен более тщательно проверять, кого принимает в свои ряды, это однозначно».

Фото: culture.gov.ru

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, которая выступила одним из инициаторов принятия закона об ответственности за ЛГБТ-пропаганду, призналась NEWS.ru, что включение владельца издательства Popcorn Books в обновленный состав ОС при Минкульте стало для нее «неприятной новостью». По ее мнению, «проблема заключается как раз в том, что общественные советы создаются кулуарно, без привлечения общества».

А ведь совет потому и называется общественным, что должен представлять интересы общества. Мне было бы интересно знать, интересы какого общества представляет издатель Денис Котов. Также мне интересно знать критерии, по которым дается членство в Общественном совете при Минкульте, — отметила Нина Останина.

Привлечение владельца издательства Popcorn Books к работе в ОС Останина назвала «очередным неумным шагом со стороны Министерства культуры и показателем закрытости этого ведомства». По мнению депутата, «подобные ситуации вредят авторитету власти в целом». Парламентарий рассказала, что направила официальный запрос на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой с просьбой предоставить подтверждение информации о новом составе Общественного совета при Минкультуры РФ, проинформировать о критериях отбора лиц в совет и причинах включения в него Дениса Котова.

NEWS.ru также направил запрос в пресс-службу Министерства культуры. Кроме того, мы связались с Денисом Котовым, который пообещал рассказать о своем участии в работе совета при Минкультуры и отношении к возбужденному против его издательства делу об ЛГБТ-пропаганде. Однако, получив вопросы, он перестал выходить на связь.