Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич прокомментировал включение Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов, выразив надежду, что в скором времени российские власти сообщат, какому иностранному государству он служит. В своем Telegram-канале музыкант добавил, что он также успел принять поздравления от друзей по этому поводу.
Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят, — обрадовался Макаревич.
2 сентября Министерство юстиции России расширило список физлиц-иноагентов, добавив туда музыканта Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона, журналистку Екатерину Гордееву, политолога Федора Крашенинникова, предпринимателя Бориса Зимина и экс-главу ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента; признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Ивана Жданова.
Макаревич в беседе с NEWS.ru прокомментировал решение Минюста о внесении его в список физлиц-иноагентов. По словам артиста, он не считает себя иноагентом, а также не чувствует себя виноватым в чем-либо. Он отметил, что официального уведомления о внесении в реестр ему не приходило.