«Ну наконец-то!»: Макаревич о включении в список иноагентов Макаревич отреагировал на включение в список иноагентов

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Андрей Макаревич

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич прокомментировал включение Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов, выразив надежду, что в скором времени российские власти сообщат, какому иностранному государству он служит. В своем Telegram-канале музыкант добавил, что он также успел принять поздравления от друзей по этому поводу.

Ну наконец-то! Весь вечер принимаю поздравления. Надеюсь, скоро сообщат, какой иностранной державе служу и где за это платят, — обрадовался Макаревич.

2 сентября Министерство юстиции России расширило список физлиц-иноагентов, добавив туда музыканта Макаревича, украинского журналиста Дмитрия Гордона, журналистку Екатерину Гордееву, политолога Федора Крашенинникова, предпринимателя Бориса Зимина и экс-главу ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента; признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Ивана Жданова.

Макаревич в беседе с NEWS.ru прокомментировал решение Минюста о внесении его в список физлиц-иноагентов. По словам артиста, он не считает себя иноагентом, а также не чувствует себя виноватым в чем-либо. Он отметил, что официального уведомления о внесении в реестр ему не приходило.