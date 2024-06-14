Новый статус, критика, скандал с Долиной: как живет Mia Boyka

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Миа Бойка

Российская певица Миа Бойка на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ заявила о новом статусе и показала кольцо на правой руке. Кто стал избранником артистки, за что ее критикуют?

Что известно о помолвке Бойки

Звезда не раскрыла никаких подробностей того, кто именно сделал ей предложение, лишь заявив, что это очень хороший человек с очень хорошим вкусом.

«Во-первых, я здесь в новом статусе. <...> [У меня кольцо в] 10 карат, представляете? Очень красиво», — отметила Бойка.

Чем известна Mia Boyka

Будущая певица родилась в 1997 году в деревне Захонье-2 в Ленинградской области. Еще в школе Бойка начала увлекаться написанием песен и музыки.

Окончив школу, Бойка поступила в Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова на факультет бизнеса. После выпуска она поступила в магистратуру на факультет «менеджмент в инновационном предпринимательстве».

«Когда ты из деревни (я же 18 лет в деревне прожила), переезжая в Москву, отчетливо это понимаешь. Потому что воздух в Москве, конечно, другой, не такой, как у меня дома или в Карелии, на Алтае, куда мы летаем отдыхать», — отмечала Mia Boyko на деловой встречи об экологии, состоявшейся в рамках ВМФ-2024.

Продюсером девушки стал исполнитель T-killah (Александр Тарасов). У них вышло как несколько совместных песен («Мама не в курсе», «Лед и ночь», «Лепесток»), так и сольные альбомы Бойки.

Летом 2020 года у певицы вышел дуэт с Егором Шипом «Пикачу», занявший первое место в публикуемом порталом Top Hit чарте самых популярных музыкальных видео на YouTube и второе место в сводном чарте Top Radio & YouTube Hits. Клип на эту песню при бюджете в 50 тысяч рублей собрал почти 100 миллионов просмотров.

В марте стало известно, что Mia Boyka прекратила работать с T-killah. По словам артистки, между ней и продюсером произошел неприятный разговор. Бойка рассказала, что Тарасов предложил ей разойтись, заплатив ему 150 миллионов рублей.

«У моего бывшего парня была очень состоятельная семья, и мне кажется, что T-Killah просто решил таким образом на мне заработать. То есть он сам предложил мне уйти и выкупить себя. Он предложил мне самой найти клиента, который выкупил бы меня за 150 млн. Для меня это были большие деньги. А дальше произошло самое ужасное: он запретил мне на полгода выпускать треки, снял меня со всех премий, на которые я была номинирована, а я ничего не могла сделать, потому что мое имя принадлежало ему и я не могла ничего делать без его согласия», — рассказала звезда в шоу «Неформат».

T-killah при этом заявлял, что не запрещает Mia Boyka использовать свое имя и треки, а затем и вовсе добавил, что певица пытается сделать из себя «жертву», а из него «плохого продюсера, который не умеет расставаться».

За что критикуют Mia Boyka

Певица не раз подвергалась критике за выбранные ею наряды. Например, в феврале пользователи Сети «напали» на Бойку за фотографию в облегающем платье. В комментариях были возмущены тем, что артистка не надела белье под и без того откровенный наряд.

На гала-ужине, приуроченном к VI церемонии вручения музыкальной премии BraVo, артистка появилась в бархатном платье с рюшами и белоснежном ободке. StarHit назвал образ Бойки «нарядом горничной».

Mia Boyka также подверглась критике за свой лексикон. Ларису Долину смутили слова, используемые молодой артисткой. Правда, Бойка не дала себя в обиду и вскоре во время одной из телепередач унизила старшую коллегу.

«Они привыкли быть звездами, к тому, что всегда нужны и актуальны. Ну пускай так думают. Просто, понимаешь, время меняется, для кого-то уже авторитет я, Егор Шип, Даня Милохин», — говорила артистка, кивая в сторону Долиной.

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