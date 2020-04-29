Новый роман Акунина выйдет в трёх форматах

https://static.news.ru/photo/66f808ac-89ad-11ea-a1b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Детектив «Просто Маса» писателя Бориса Акунина будет доступен читателям как аудиокнига, печатное и электронное издания.

Аудиосериал доступен к прослушиванию с 28 апреля, он рассказывает о приключениях Масахиро Сибаты в Японии. Сибата уже известен поклонникам серии исторических детективов Акунина как Маса — постоянный спутник и помощник главного героя книг, Эраста Фандорина. Писатель рассказал, что бумажная версия романа будет снабжена красивыми иллюстрациями, а электронная — гиперссылками, дающими дополнительную информацию о Японии, передаёт ТАСС.

Борис Акунин признался, что во время изоляции стал писать намного больше, чем обычно, и теперь принимает участие в различных онлайн-мероприятиях.

Я пишу без остановки. Никогда столько не работал. И еще одна странность. Я никогда столько не общался с публикой, как во время изоляции. Она удивительным образом приблизила меня к читателям. Зум-встречи и разные онлайн-ивенты идут один за другим, — поделился Акунин.

Как сообщал NEWS.ru ранее, компании Motive Pictures и Endeavor Content решили снять сериал по мотивам цикла романов «Плоский мир» британского писателя Терри Пратчетта. Какие именно книги получат экранизацию, пока неизвестно. Для нового проекта студии объединились с компанией Narrativia, которую сам Пратчетт основал в 2012 году.