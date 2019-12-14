Кинокомпания «Союзмультфильм» в субботу, 14 декабря, представила продолжение мультфильма про медвежонка Умку. Широкий показ состоится 23-го числа на официальном канале студии.
О новом мультфильме журналистам рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлия Слащёва. По её словам, каждое продолжение линейки с известными персонажами имеет серьёзное значение.
Слащёва считает, что работа над новым «Умкой» была проделана успешно.
Он получился такой же трогательный, такой же милый, он передаёт все те же ценности, которые закладывались в Умку его создателями 50 лет назад, — передаёт ТАСС сообщение от председателя правления киностудии.
Также по поводу мультфильма высказался директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. Он сказал, что «Умка» — не только кино про медведей. Это история о семье, во время создания которой происходили такие моменты, когда аниматоры нынешнего поколения приходили к своим родителям за благословением, чтобы сделать новый мультфильм.
Ранее NEWS.ru писал, что российская певица Лариса Долина исполнит знаменитую «Колыбельную медведицы» в новой части мультфильма «Умка».
Создатели продолжения анимационной классики расскажут о «важности искренней дружбы и тёплых семейных взаимоотношений».