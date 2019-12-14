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Традиционное ковроткачество в Туркменистане включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Решение было принято 12 декабря на проходящей в Боготе 14-ой сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

Ковры имеют плотную текстуру и украшены красочными узорами, связанными с одним из пяти основных туркменских племён. Элементы окружающей среды, где живут ковровщики, включая местную флору и фауну, отражены в дизайне...