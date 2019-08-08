https://static.news.ru/photo/b348e5b6-b9d1-11e9-b86b-fa163e074e61_660.jpg Актриса Ольга Остроумова и её супруг актёр Валентин Гафт Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Новость о смерти ведущего актёра театра «Современник» Валентина Гафта не соответствует действительности. Об этом рассказала супруга артиста Ольга Остроумова.

Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал, — сказала Остроумова.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра «Современник», Гафт пока находится в больнице.

Ранее портал Mail.Ru опубликовал фотогалерею в память об артисте, под которой было написано, что он скончался.

Ранее News.ru писал, что Валентин Гафт перенёс инсульт. Около недели назад 83-летний актёр самостоятельно обратился в одну из московских клиник из-за резкого ухудшения здоровья.