Новость о смерти ведущего актёра театра «Современник» Валентина Гафта не соответствует действительности. Об этом рассказала супруга артиста Ольга Остроумова.
Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал, — сказала Остроумова.
Как сообщает
Ранее портал
Ранее News.ru писал, что Валентин Гафт перенёс инсульт. Около недели назад 83-летний актёр самостоятельно обратился в одну из московских клиник из-за резкого ухудшения здоровья.