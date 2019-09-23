https://static.news.ru/photo/6a5fbc5c-de3f-11e9-bc31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Look/Global Look Press

Серия мультфильма «Простоквашино» с новым персонажем появится на видеохостинге YouTube 24 сентября. В 20-й серии знаменитого мультика будет новый герой — няня младшей сестры Дяди Фёдора Маргарита Егоровна.

Няня Веры Павловны — дама волевая, с характером, блондинка средних лет. В деревню она приедет по просьбе Мамы и Папы, сообщает подробности о новом персонаже пресс-служба «Союзмультфильма».

Маргарита Егоровна будет делать всё по-своему и даже попытается изменить образ жизни главных героев. Но в итоге у неё завяжутся романтические отношения с почтальоном Печкиным. Озвучивает её народная артистка России Татьяна Васильева.

На создание этого образа сценаристов вдохновила другая героиня Эдуарда Успенского — Тётя Тамара. Это полковник в отставке из сказки «Тётя Дяди Фёдора».

Ранее News.ru сообщал, что «Матроскин блюз» — 17-й эпизод мультсериала о приключениях друзей в Простоквашино — появился на YouTube-канале «Союзмультфильма». Зрители смогли увидеть, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполнял блюзы и романсы.