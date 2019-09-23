Серия мультфильма «Простоквашино» с новым персонажем появится на видеохостинге YouTube 24 сентября. В 20-й серии знаменитого мультика будет новый герой — няня младшей сестры Дяди Фёдора Маргарита Егоровна.
Няня Веры Павловны — дама волевая, с характером, блондинка средних лет. В деревню она приедет по просьбе Мамы и Папы,
Маргарита Егоровна будет делать всё по-своему и даже попытается изменить образ жизни главных героев. Но в итоге у неё завяжутся романтические отношения с почтальоном Печкиным. Озвучивает её народная артистка России Татьяна Васильева.
На создание этого образа сценаристов вдохновила другая героиня Эдуарда Успенского — Тётя Тамара. Это полковник в отставке из сказки «Тётя Дяди Фёдора».
Ранее News.ru сообщал, что «Матроскин блюз» — 17-й эпизод мультсериала о приключениях друзей в Простоквашино — появился на YouTube-канале «Союзмультфильма». Зрители смогли увидеть, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполнял блюзы и романсы.