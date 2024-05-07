Новая Маша, смерть Николая Петровича: что будет в новом сезоне «Ворониных»

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В России приступили к съемкам нового сезона сериала «Воронины». Какие произошли скандалы, связанные с лентой, что будет с героем Бориса Клюева Николаем Петровичем?

Что будет с Николаев Петровичем в новом сезоне

Ранее в Сети распространились слухи, что в новом сезоне «Ворониных» покажут похороны грубоватого и харизматичного пенсионера Николая Петровича, который регулярно ссорился с членами своей большой семьи. Была и иная версия. Якобы Николая Петровича хотели заменить другим актером.

Как рассказала Екатерина Волкова, сыгравшая роль Веры в сериале, съемочная команда сериала «Воронины» не искала замену Клюеву, ушедшему из жизни в сентябре 2020 года. В своих социальных сетях актриса рассказала, что у нее «волосы встали дыбом», когда она услышала об этом.

«Никого мы не пробовали на роль Николая Петровича, а точнее Бориса Владимировича Клюева. Папа — он один-единственный. И невозможно никем его заменить», — уверена актриса.

Волкова также добавила, что никакой сцены прощания с Николаем Петровичем ждать не стоит, и призвала не верить слухам. Артистка подчеркнула, что вся достоверная информация о сериале появляется у нее в социальных сетях и на сайте телеканала СТС.

При этом представители телеканала в разговоре со StarHit сообщили иную информацию.

«По сюжету Николай Петрович уходит из жизни, первая серия — посвящение любимому персонажу. Он также незримо присутствует в этом сезоне, а какие-то черты Николая Петровича проявятся и в других героях, тем самым напоминая о главе семейства», — отмечает представитель творческой команды.

Фото: АГН Москва/Global Look Press Борис Клюев

Кем заменят Машу

СМИ также сообщали, что место Марии Ильюхиной, которая на протяжении 10 лет играла Машу, займет актриса Карина Орлова. StarHit писал, что полюбившаяся зрителям артистка не прошла пробы.

«Марию Ильюхину, конечно же, приглашали на пробы, как и других артистов, претендующих на роли в новом проекте „Костя — Вера“. После проб, в которых Маша Ильюхина принимала участие в середине марта, стало понятно, что на роль повзрослевшей Маши нужна другая актриса. К тому же не стоит забывать, что это не прямое продолжение „Ворониных“, а другой, самостоятельный проект — спин-офф. Сценарий, который „слили“ актрисе, прислали ей официально в рамках подготовки к пробам», — рассказал собеседник издания.

Собеседник издания отметил, что в мировой практике немало примеров замены актеров в ситкомах. Кроме того, по его словам, новый сезон — это отдельный сериал, в котором акцент сделан на других персонажах, а именно на Маше и ее молодом человеке.

«Прошло пять лет после выхода финального сезона, исполнители ролей младших Ворониных подросли и выбрали свой творческий путь. В мировой практике немало примеров замены актеров в ситкомах, поэтому теперь Машу сыграет актриса Карина Орлова», — сказал инсайдер.

Сама Ильюхина была возмущена решением шоураннеров. Актриса назвала появление Орловой в проекте «позорищем полным».

«Надеюсь, теперь поймете, каким образом берут на роль. А про сходства во внешности я вообще молчу. И вы считаете нормальным заменить меня на „профактрису“, сыгравшую два эпизода?» — возмутилась артистка.

Кроме того, она в личном блоге опубликовала ролик, в котором отыграла реплики, которые были прописаны в сценарии.

«Я видела эту сцену по-другому, но мне сказали ее сделать так. Сказали, больше страсти, больше секса. Я ответила: „Ну ладно. Как хотите“».

Что еще изменится в «Ворониных»

В Сети также распространялись слухи о том, что в новом сезоне семья переедет в квартиру с более современным ремонтом и видом на жилой комплекс. Что касается Фили и Кири, их сыграют близнецы из последних сезонов.

Премьера нового сезона запланирована на 2025 год.

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