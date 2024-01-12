«Ностальгия по хитовости»: кинокритик объяснил повальный интерес к 90-м Кинокритик Шпагин связал любовь к 90-м с «ностальгией по хитовости»

Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Россияне любят фильмы и музыку, связанные с 90-ми годами, из-за ностальгии по хитовости, предположил кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru. По его словам, все началось с музыки — молодежь начала «западать» на Виктора Цоя, «Комбинацию». Все эти исполнители делают мелодичные и бодрые композиции, но при этом не «совковые», считает эксперт.

Все началось с музыки, так как чувствовалось полное отсутствие хитов, шлягеров на эстраде. В определенный момент началась ностальгия по хитовости. Новая молодежь запала на Цоя, вдруг снова начался его культ, потом резко зашла «Комбинация». Резкий интерес к 80-м и 90-м, стали устраивать вечеринки в этом стиле, причем с большим удовольствием. Эта музыка мелодичная, но при этом не совковая, бодрые, ритмичные песни, — отметил Шпагин.

Для молодежи «занятно и прикольно» открывать себя в пацанах начала 90-х, добавил эксперт. Жора Крыжовников со «Словом пацана» попал в яблочко, однако в этому все шло, добавил кинокритик.

Мы оглянулись назад и рассматриваем 90-е как жесткое ретро. Заново осознаем свою национальную и ментальную идентичность, серьезно вглядываясь в прошлое, которое до этого казалось пустым местом, — заключил кинокритик.

Ранее кинокритик Сергей Сычев объяснил популярность «Холопа-2», отметив, что картину отлично продвигали. По его словам, прокатчик сделал все необходимое для больших сборов, и его усилия окупились.