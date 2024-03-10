Номинированный на «Оскар» фильм обвинили в плагиате Режиссера номинированного на «Оскар» фильма «Оставленные» обвинили в плагиате

Фото: Miramax/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кадр из фильма «Оставленные»

Режиссера американской комедийной драмы «Оставленные», которая номинирована на «Оскар» в пяти категориях, Александра Пейна обвинили в плагиате, сообщает Variety. Сценарист «Луки» и «Приключений Паддингтона 2» Саймон Стивенсон заявил, что номинированный на престижную кинопремию фильм был снят по написанному около 10 лет назад сюжету для его картины «Фриско», который так и не был снят.

Стивенсон обратился в Гильдию сценаристов США с просьбой обсудить «важный вопрос». В 2013 году «Фриско» получил большую популярность и занял третье место в черном списке лучших сценариев неизданных фильмов.

Доказательства того, что сценарий «Оставленных» был построчно заимствован из «Фриско», действительно ошеломляющие. Любой, кто посмотрит даже на самый краткий образец, практически неизменно использует слово «наглый», — заявил Стивенсон.