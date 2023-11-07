Никоненко рассказал, что покойный Абдулов «поносил американцев по-черному» Никоненко заявил, что Абдулов при жизни критиковал США

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Российский актер и режиссер Сергей Никоненко в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» рассказал, что его покойный коллега Александр Абдулов всегда критиковал действия США. Никоненко также назвал Абдулова настоящим другом, который круглосуточно помогал всем, кто к нему обращался.

Настоящим другом был Александр Гаврилович Абдулов. Для него понятие «дружба» было круглосуточным. Можно было обращаться ночью и он тоже в полчетвертого мог позвонить. По-моему, один раз ночью позвонил: «Приезжай, тут такая икра хорошая!». Он часто звал: «Серега, поехали в Астрахань, там такая уха будет!». Ему всегда нужна была компания, он один как-то не очень... Его все обожали ребята, которые с ним дружили. Помню, что он очень-очень всегда поносил америкосов, по-черному, — рассказал Никоненко.

Ранее Никоненко предложил расстрелять уехавших за рубеж артистов, которые делают негативные высказывания о России, из пистолета, «стреляющего известной субстанцией» — облить их ею «с головы до ног». Он считает, что лишить этих людей имущества, как предлагал спикер Госдумы Вячеслав Володин, будет недостаточно. Несмотря на это, он убежден, что лучшим способом наказать их было бы забвение, так как лучше следовать принципу «собаки лают, караван идет».

Режиссер добавил, что ему противно «говорить о предателях». Особенную неприязнь у него вызвала пара Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его словам, они «идут по жизни с грязью».