«Никому не нужен кроме детей»: помощница рассказала о жизни Ивана Краско Иван Краско перебрался жить в квартиру своей помощницы Дарьи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Иван Краско

Сиделка и помощница Ивана Краско Дарья рассказала MK.RU, что 93-летнего артиста никто из друзей не навещает, ведь он живет в ее квартире. Она посетовала, что ей очень обидно слушать на праздниках и мероприятиях громкие слова о том, какой он великий и любимый человек.

А дома его телефон молчит: друзья ему не звонят. По итогу он никому, кроме детей, не нужен. Ему каждый день звонят дочери: Юля из Польши и Марина из Нью-Йорка, — отметила женщина.

Дарья добавила, что периодически звонит из Москвы четвертая жена актера. По словам помощницы Краско, они поддерживают дружеские отношения. Сейчас женщина занимается оформлением для актера инвалидности. Статус позволит ему получать помощь соцработника, реабилитации в санаториях и другие льготы.

Дарья сообщила, что у актера осталось примерно 3% бокового зрения, а центрального вообще нет. Поэтому ей приходится постоянно держать Краско за руку, а люди на улице обижаются, что он с ними не здоровается. При этом пожилой актер продолжает играть в спектаклях один раз в месяц.

Актер Михаил Ефремов, признанный судом виновным в смертельном ДТП и отбывающий наказание в белгородской колонии, является патриотом и никогда не уедет из России, заявил в ноябре 2023 года народный артист РФ Иван Краско. Он пожелал Ефремову здоровья и скорейшего возвращения на сцену, напомнив поговорку о том, что «талант не пропьешь».