https://static.news.ru/photo/61be13e6-da16-11e9-866b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Проект реставрации Никольского собора городского округа Можайск планируют подготовить к лету 2020 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании благотворительного фонда Московской епархии.

Мы будем искать деньги, чтобы в течение 2020–2021 годов обеспечить начало работ. Проект будет готов в мае 2020 года, — сказал глава региона.

По мнению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в собор нужно вернуть резной образ святителя Николая. Сейчас он хранится в Третьяковской галерее. Также об этом неоднократно просили жители Подмосковья, сообщает телеканал « 360 ».

Церковь построена по проекту ученика Матвея Казакова архитектора Алексея Бакарева в 1802–1814 гг. в псевдоготическом стиле. Собор закрыли в 1933 году, а во время Великой Отечественной войны разрушили ротонду. В 1960-х в помещениях храма располагалась трикотажная фабрика. В 1994 году здание передали РПЦ.

Ранее News.ru писал, что жители Томска устроили флешмоб в защиту местных памятников архитектуры. Активисты опасаются, что многие старинные здания города могут быть уничтожены в случае принятия чиновничьего варианта проекта границ исторического поселения.