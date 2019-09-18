Проект реставрации Никольского собора городского округа Можайск планируют подготовить к лету 2020 года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании благотворительного фонда Московской епархии.
Мы будем искать деньги, чтобы в течение 2020–2021 годов обеспечить начало работ. Проект будет готов в мае 2020 года, — сказал глава региона.
По мнению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в собор нужно вернуть резной образ святителя Николая. Сейчас он хранится в Третьяковской галерее. Также об этом неоднократно просили жители Подмосковья, сообщает телеканал «
Церковь построена по проекту ученика Матвея Казакова архитектора Алексея Бакарева в 1802–1814 гг. в псевдоготическом стиле. Собор закрыли в 1933 году, а во время Великой Отечественной войны разрушили ротонду. В 1960-х в помещениях храма располагалась трикотажная фабрика. В 1994 году здание передали РПЦ.
Ранее News.ru писал, что жители Томска устроили флешмоб в защиту местных памятников архитектуры. Активисты опасаются, что многие старинные здания города могут быть уничтожены в случае принятия чиновничьего варианта проекта границ исторического поселения.