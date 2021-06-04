Николай Дроздов рассказал, можно ли спасти дальневосточных леопардов

https://static.news.ru/photo/199efa8a-c538-11eb-8a37-96000091f725_660.jpg Фото: imago stock&people/www.imago-images.de/Global Look Press

Советский и российский телеведущий, доктор биологических наук Николай Дроздов в разговоре с NEWS.ru кратко ответил на вопрос, обречена ли популяция дальневосточных леопардов.

Есть, есть [шансы спасти популяцию дальневосточного леопарда]. Пока что нет, [не обречены]. Пока ими заняты, они не обречены, — отметил Дроздов.

Дальневосточный леопард, он же амурский барс, амурский леопард. — самая редкая большая кошка на Земле, говорится на официальном сайте парка «Земля леопарда».

Исторический ареал хищника охватывал юг Приморского края РФ, северо-восток КНР и весь Корейский полуостров. Сегодня пятнистый зверь обитает только на юго-западе Приморья и в приграничных с РФ районах Китая. В начале тысячелетия число особей упало до 35, по данным за 2017-й, их было в общей сложности около 100 в РФ и КНР.

Ранее сообщалось, что приморский национальный парк «Земля леопарда» вручил сертификат хранителя дальневосточного леопарда российскому певцу Диме Билану, говорится на официальном сайте учреждения. Обладатели документа становятся своеобразными «крёстными» редких кошек. Они участвуют в благотворительности и акциях по охране природы. Среди «опекунов» хищников голливудская звезда Памела Андерсон, актёр Стивен Сигал и другие известные персоны.