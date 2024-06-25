«Никогда не была русской»: экс-гитарист Пугачевой о Вайкуле Экс-гитарист Пугачевой Левшин: Примадонна помогла Вайкуле подняться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Левшин

Певица Лайма Вайкуле никогда не была русской, заявил NEWS.ru экс-гитарист Аллы Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин, комментируя ее отношение к России. По его словам, артистка начинала в кафе-шантане с эротическими шоу п помогли ей выйти на эстраду Пугечева и композитор Раймонд Паулс.

Вайкуле никогда не была русской. Она всегда имела латышский паспорт. Я ее знаю давно. Она была кафе-шантанная девочка из эротического шоу, — сообщила он.

Ранее солист группы «Би-2» Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), известный под псевдонимом Лева Би-2, рассказал, что певица Лайма Вайкуле отказалась исполнить с ними дуэтом песню 2001 года «Мой рок-н-ролл». По его словам, артистку смутило то, что изначально с этой композицией выходила на сцену певица Юлия Чичерина. Бортник подчеркнул, что планировал исполнить свой главный хит с Вайкуле во время музыкального фестиваля, который она организовывала.