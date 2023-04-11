Сын Высоцкого объяснил закрытие музея барда в Польше Никита Высоцкий объяснил, что музей его отца в Польше закрылся после смерти владелицы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Высоцкий

Музей поэта и исполнителя Владимира Высоцкого в польском Кошалине закрылся после смерти его создательницы и владелицы, рассказал NEWS.ru сын барда Никита. Он уточнил, что музей был частным, поклонница певца Марлена Зимна открыла его в собственной квартире.

Музея нет. Поскольку его создательница умерла некоторое время назад. И вроде бы ставился вопрос о том, чтобы музей получил статус государственного. Но, насколько я знаю, это ничем не закончилось, по крайней мере, нам об этом ничего не известно, — сказал Высоцкий-младший.

Сын барда добавил, что Зимна много лет исследовала творчество Высоцкого, собирала различные предметы, связанные с его именем, в том числе искала их в России и Франции.

На основании этой коллекции [Зимна] и создала музей Высоцкого, в своей собственной квартире. Это была ее частная инициатива. Она устраивала фестивали памяти Высоцкого, в том числе кинофестивали. Устраивала международные конференции, выставки. Приезжали люди из России, Европы, Америки, даже чуть ли не из Африки и Азии, — рассказал Никита Высоцкий.

Сын барда также прокомментировал сравнение Высоцкого с певцом SHAMAN. По мнению Никиты, современный исполнитель может быть востребован из-за сложившейся в стране ситуации, однако его творчество «не перевернуло» его самого при прослушивании.