Никас Сафронов рассказал, кому хочет оставить наследство Никас Сафронов рассказал, что хочет оставить наследство всем своим детям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никас Сафронов

Российский художник Никас Сафронов рассказал, что хочет оставить наследство всем своим детям, поэтому ждет, когда они объявятся, пишет Starhit. Он добавил, что трехэтажную квартиру в Москве завещает городу, чтобы столичные власти организовали в помещении музей памяти деятеля искусств.

Мне очень важно, чтобы наконец объявились все наследники, потому что я все равно хочу им что-нибудь оставить хотя бы финансово. У меня же есть какие-то сбережения. Часть, может быть, останется на фонд, а основная пойдет наследникам, — уточнил Сафронов.

По словам художника, самая прочная связь у него образовалась с сыном Лукой Затравкиным. Наследник поддержал решение отца подарить квартиру Москве.

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