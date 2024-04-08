Никас Сафронов раскрыл, какой подарок ждет на день рождения Никас Сафронов попросил в подарок на день рождения котенка мейн-куна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Художник Никас Сафронов рассказал, что в этому году попросил в подарок на день рождения котенка мейн-куна. В разговоре с KP.RU он отметил, что изначально ему хотели подарить леопарда стоимостью 9 млн рублей, но он отказался от такого презента. По словам художника, он надеется, что питомец не будет «драть дорогие итальянские портьеры».

В этом году мне хотели подарить маленького леопарда стоимостью 9 млн рублей. Но я отказался от щедрого подарка и попросил маленького мейн-куна, его привезут специально для меня из Бельгии. <...> Рискую, но надеюсь, что кот не будет драть дорогие итальянские портьеры, мебель и картины, которые у меня везде. А то не уживемся, — отметил Сафронов.

Художник добавил, что не планирует широко отмечать день рождения из-за ситуации в мире. По его словам, к нему придут родственники и близкие друзья, которые хотят лично его поздравить. Сафронов признался, что ему часто дарили необычные подарки. Так, он рассказал, что однажды ему преподнесли икону Тихвинской Божьей матери XVI века, которую он отреставрировал. Художник планирует передать ее в монастырь в Тихвине. Также среди необычных подарков Сафронов выделил футбольный мяч, которым в 2018 году били серию пенальти во время матча между Россией и Испанией, и медвежью шкуру, которую ему преподнес бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Певица МакSим ранее возмутилась дорогостоящим подарком от поклонника. Она призналась, что получила от анонима букет цветов, торт и драгоценности с бриллиантами. Певица отметила, что такие подарки обычно делают близким людям.