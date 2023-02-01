Никас Сафронов оказался в реанимации из-за итальянского гостинца StarHit: художник Сафронов попал в реанимацию после отравления вялеными помидорами из Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Известный российский художник Никас Сафронов оказался в реанимации из-за отравления, об этом он сам рассказал StarHit. По словам живописца, причиной могли стать вяленые помидоры, привезенные ему из Италии.

Оказалось, что я отравился этими итальянскими вялеными помидорами — врачи подозревают, что в них находились бактерии, вызывающие ботулизм. Сейчас лежу под капельницей, мне колют антибиотики и какую-то специальную сыворотку. Конечно, не хотел бы надолго задерживаться в клинике, но еще какое-то время мне все-таки придется провести здесь, — сказал Сафронов.

Друг художника, актер Николай Денисов рассказал, что заехал к товарищу в гости накануне случившегося. По его словам, Сафронов был голоден, но очень устал после рабочего дня и поэтому не хотел никуда идти. Как рассказал Денисов, художник внезапно вспомнил, что один его приятель привез ему из Италии вяленые помидоры, после чего открыл банку и съел почти все ее содержимое.

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