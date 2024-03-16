«Никакого бахвальства»: поклонницы рассказали, за что любили Ширвиндта Поклонницы заявили, что Ширвиндт оставался «красавцем» до конца жизни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мероприятие памяти Александра Ширвиндта в Театре сатиры

Актер и режиссер Александр Ширвиндт сохранил свою красоту до конца жизни, заявили в разговоре с NEWS.ru его поклонницы, сестры Татьяна и Галина. Они пришли к Театру сатиры, чтобы почтить память любимого артиста.

Никакого бахвальства, такая самоирония. А его дружба с Державиным — это вообще пример мужской дружбы. Это были штучные люди, и таких уже не будет. В «Самой обаятельной и привлекательной» он всю свою мужскую красоту показал. Под 90 лет, а такой красавец сохранился. Благороднейший джентльмен. Каким он был джентльменом, таким он и остался в старости, — рассказала одна из поклонниц актера.

С утра 16 марта к портрету актера и режиссера Александра Ширвиндта на центральном входе Театра сатиры поклонники несут живые цветы. В основном к фото возлагают алые гвоздики или белые и красные розы.

Ширвиндт умер в возрасте 89 лет. Как сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, кинематографист скончался в больнице. Предварительная причина смерти сатирика — проблемы с сердцем. Летом 2022 года врачи у Ширвиндта диагностировали стенокардию. Сам артист называл себя красивым стариком, «боящимся стать беспомощным», и ставил себе диагноз «старость средней тяжести».