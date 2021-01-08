«Ничего у меня нет»: Ахеджакова о своей «госпитализации с коронавирусом»

https://static.news.ru/photo/ad9cf63e-5278-11eb-9fd3-fa163e074e61_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Народная артистка России Лия Ахеджакова, звезда советского и постсоветского кино, отреагировала в разговоре с журналистами на слухи о своей госпитализации с заражением коронавирусной инфекцией. Актриса эти домыслы опровергла.

Ранее в СМИ сообщили о том, что Ахеджакову забрали в больницу с коронавирусом. Директор театра «Современник» подтвердил эту информацию.

Однако сама артистка заявила обратное.

Нигде я не в больнице, ничего у меня нет, — цитирует Ахеджакову издание «Подъём».

Лия Ахеджакова — советская, украинская и российская актриса театра и кино, лауреат премии РСФСР им. братьев Васильевых, трижды лауреат премии «Ника». Она работает в театре «Современник» с 1977 года, начала сниматься в кино в 1968 году и продолжает по сей день. Артистка родилась в 1938 году, сейчас ей 82 года.

Ранее NEWS.ru писал, что актёра Олега Басилашвили, ранее госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он продолжит лечение на дому. Актриса Алиса Фрейндлих пока продолжает лечиться в стационаре, врачи сообщают об улучшении её состояния.