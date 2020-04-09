«Ни зрителей, ни экранов»: как кино выживет после пандемии

https://static.news.ru/photo/14138eba-7ac9-11ea-8f0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Киноиндустрия понесёт тяжкие последствия из-за распространения коронавируса. Каждый пятый кинотеатр будет закрыт, уверяет председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Даже во время вынужденного простоя кинотеатры несут расходы на зарплату сотрудникам, аренду помещений, не получая при этом ни копейки прибыли. Запланированные на весну премьеры выйдут только осенью, возникнет ситуация, когда каждую неделю будет выпускаться по блокбастеру, пишут «Известия».

Совокупные потери российских кинотеатров составят 40 млрд рублей, больше половины этой суммы — недополученные кассовые сборы.

Не будет хватать ни зрителей, ни экранов. Число постоянных посетителей ограничено: если раз в год ходит в кино около 22 млн россиян, то раз в неделю — только 1,5 млн, — говорит Березин.

Кинотеатрам предстоит столкнуться с боязнью посещения из-за коронавируса, и это повлечёт вторую волну закрытия учреждений. Киностудии терпят убытки из-за простоя, многие съёмки будут завершены только к концу года. Тем более, что порядка 70% доходов от проката приходит именно из кинотеатров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международный Каннский кинофестиваль не будет уходить онлайн. Организаторы откажутся от такого формата, даже если в мае не будет снят запрет на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.