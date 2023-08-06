«Ни ответа, ни понимая»: директор Лады Дэнс о состоянии певицы после ДТП Директор Пудовкин: пока нет понимая о состоянии Лады Дэнс после ДТП

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лада Дэнс

Певицу Ладу Дэнс госпитализировали в Институт микрохирургии мозга после ДТП в Подольске, сообщил NEWS.ru концертный директор артистки Сергей Пудовкин. Он заявил, что пока нет «ни ответа, ни понимания» о состоянии исполнительницы.

Пока не могу ничего сказать. К сожалению, нет связи со вчерашнего дня. Нет ни ответа, ни понимания. Буду ждать новостей, — сказал Пудовкин.

ДТП с участием Лады Дэнс произошло накануне, примерно в 18:20. По информации МВД, водитель легкового автомобиля совершил наезд на две ранее столкнувшиеся машины, стоявшие на проезжей части. Позднее Пудовкин сообщил, что певицу госпитализировали на вертолете в Институт микрохирургии мозга. Состояние ее здоровья оценивается как средней степени тяжести.

По словам Пудовкина, артистка возвращалась домой с корпоративного выступления. Он выразил надежду на то, что с артисткой все будет хорошо. Сама исполнительница, как уточнил концертный директор, не может рассказать детали произошедшего. В то же время он подчеркнул, что машина, в которой находилась Лада Дэнс, сильно повреждена.

Telegram-канал «Москва-онлайн» опубликовал видео с места автомобильной аварии на трассе М-2. На записи с места событий можно увидеть черный минивэн, который врезался в ограждение. Задняя часть его кузова сильно повреждена из-за столкновения с другим авто. Еще одна машина, которую снял автор ролика, была отброшена на обочину.