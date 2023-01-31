«Неумный шаг»: в ГД осудили включение «ЛГБТ-издателя» в совет Минкульта Депутат ГД Останина потребовала от Минкультуры объяснить причину включения владельца Popcorn Books Котова в Общественный совет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нина Останина

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина призналась NEWS.ru, что включение предпринимателя Дениса Котова, владеющего издательством Popcorn Books, против которого возбуждено первое в России дело об ЛГБТ-пропаганде по ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола), в обновленный состав Общественного совета при министерстве культуры стало для нее «неприятной новостью». Она назвала это «неумным шагом со стороны Минкульта» и заявила, что отправила депутатский запрос на имя главы ведомства Ольги Любимовой с просьбой предоставить подтверждение информации о новом составе Общественного совета при Минкультуры РФ, проинформировать о критериях отбора лиц в совет и причинах включения в него Дениса Котова.

По мнению Останиной, проблема нового состава ОС при Минкульте «заключается в том, что Общественные советы создаются кулуарно, без привлечения общества».

А ведь совет потому и называется общественным, что должен представлять интересы общества. Мне было бы интересно знать, интересы какого общества представляет издатель Денис Котов? Также мне интересно знать критерии, по которым дается членство в Общественном совете при Минкульте, — отметила Останина.

По мнению депутата, «подобные ситуации вредят авторитету власти в целом». Она заявила, что направила официальный запрос на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой с просьбой предоставить подтверждение информации о новом составе Общественного совета при Минкультуры РФ, проинформировать о критериях отбора лиц в совет и причинах включения в него Котова.

О том, что Котов, владеющий издательством Popcorn Books, которое выпустило нашумевший роман «Лето в пионерском галстуке» и против которого было возбуждено первое в России дело об ЛГБТ-пропаганде, вошел в обновленный состав Общественного совета при министерстве культуры РФ, сообщил NEWS.ru худрук Большого московского цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный.

Дрессировщик призвал не предпринимать в отношении владельца Popcorn Books никаких действий до завершения следствия по делу об ЛГБТ-пропаганде. При этом артист заявил, что Общественный совет «должен более тщательно проверять, кого принимает в свои ряды, это однозначно».