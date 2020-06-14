Нетребко провела домашнюю репетицию в сарафане и с «розеткой» на голове

https://static.news.ru/photo/1be17f82-ae11-11ea-86bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Певица Анна Нетребко на своей официальной странице в социальной сети опубликовала видео с домашней репетиции. На нём исполнительница предстала босиком и в обычном сарафане с цветочным принтом.

Ролик был записан в Вене, где сейчас проживает певица. Столица Австрии понемногу начинает возвращаться к привычной жизни после карантина на фоне пандемии коронавируса. Вот и у Нетребко появилась возможность репетировать вместе с аккомпаниатором. Мужчина сидит за пианино, у него на ногах домашние тапочки.

Образ Нетребко, кроме босых ног и сарафана, дополняет причёска «розетка», в последнее время появляющаяся на головах многих известных женщин.

Подписчики высоко оценили внешний вид певицы. Многие отметили, что она выглядит «как девочка».

Анна, вы неподражаемы! — написала подписчица исполнительницы в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, Анна Нетребко не будет участвовать в театральной антрепризе «Русские сезоны», которая откроется в конце 2020 года. Она также утверждает, что разговора о её выступлении в рамках проекта вообще не было.