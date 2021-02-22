Нетребко отказалась выступать на сцене в маске

https://static.news.ru/photo/93c4b8c2-7579-11eb-84dc-96000091f725_660.jpg Анна Нетребко Фото: .instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко выразила протест против ограничительных мер на сцене и отказалась выступать в маске. В условиях пандемии коронавируса некоторые театры стали выдвигать требования к артистам выступать в масках.

Оперная дива возмутилась этому. Нетребко не согласна с такими условиями, объяснив это губительным воздействием на здоровье певца.

Я считаю это преступлением против здоровья певца, это губительно для лёгких, сердца и голоса! Я персонально отказываюсь от таких условий и протестую, — написала артистка в своём микроблоге.

Певицу поддержали поклонники, которые признали, что даже обывателям не то, что петь — дышать в маске сложно. Что в таком случае должен испытывать оперный певец! «Пусть сами попробуют спеть хотя бы лёгкую песенку в маске», «Да как же возможно петь в маске?», написали в комментариях пользователи

Анна Нетребко — признанная звезда мировой оперы. Он готовится выйти в роли принцессы Турандот в Мариинском театре. Певица снискала любовь публики всего мира умением исполнять самые сложные партии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Анна Нетребко впечатлила зрителей Большого театра сверкающим алым нарядом с пайетками и бисером. Голову оперной дивы украсил расшитый пайетками тюрбан.