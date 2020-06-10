Нетребко опровергла своё участие в «Русских сезонах» в конце 2020 года

https://static.news.ru/photo/59683400-ab04-11ea-bc65-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: imago-images.de/Global Look Press

Певица Анна Нетребко не будет участвовать в театральной антрепризе «Русские сезоны», которая откроется в конце 2020 года. Она также утверждает, что разговора о её выступлении в рамках проекта вообще не было. Об этом NEWS.ru сообщили представители пресс-службы оперной дивы.

О том, что Нетребко выступит на фестивале, ранее заявили в Министерстве культуры. В пресс-службе певицы также отметили, что ведомство уже получило опровержение.

К сожалению, это не так, сама Анна отрицает причастность к проекту и утверждает, что разговора об участии в «Русских сезонах» не шло, — пояснили представители Нетребко.

Фестиваль «Русские сезоны» проходит в онлайн-формате. Проект получил название Stay Home With Russian Seasons («Оставайтесь дома с „Русскими сезонами“»). Он был запущен в марте в связи с запретом на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что Нетребко занялась на самоизоляции облагораживанием террасы и кулинарией.