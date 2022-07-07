Netflx объявила о создании спин-оффа «Очень странных дел» Компания Netflx объявила о создании спин-оффа сериала «Очень странные дела»

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Компания Netflix и режиссёры братья Даффер намерены снять спин-офф сериала «Очень странные дела» (Stranger Things). Об этом говорится в сообщении компании. Проект стал вторым у Netflix, преодолевшим 1 млрд часов просмотров.

Братья Даффер и Netflix также объявили о своем растущем списке проектов, находящихся в активной разработке... Спин-офф сериала «Очень странные дела», основанного на оригинальной идее братьев Даффер, — говорится в сообщении компании.

Первый сезоня сериала «Очень странные дела» вышел в 2016 году. на сегодняшний день сняты четыре сезона. Авторы анонсировали, что пятый сезон станет завершающим.

Действие сериала разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городке Хоукинс, штат Индиана. Братья Даффер разрабатывали «Очень странные дела» как детективную драму с элементами сверхъестественных ужасов и научной фантастики. Проект получил множество наград и номинаций. На протяжении всех сезонов исполнителями главных ролей являются Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун и другие.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2022 года стриминговый сервис Netflix потерял 200 тысяч подписчиков, хотя в компании прогнозировали их увеличение на 2,5 млн человек. Среди причин падения количества подписчиков в компании назвали инфляцию, конкуренцию на рынке и ситуацию на Украине.