https://static.news.ru/photo/babeaa02-5c9b-11ea-8d74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wiese/face to face/Global Look Press

Стриминговый сервис Netflix запустит свой комедийный фестиваль, основным фокусом которого будет стендап. Он будет проходить с 27 апреля по 3 мая.

Мероприятие получило название Netflix Is A Joke Fest. Среди приглашённых артистов на сцену выйдут такие звёзды как Эми Шумер, Билл Бёрр, Джейми Фокс, Дэвид Леттерман, Джейн Фонда и Дэйв Шаппелл, сообщает Deadline.

На фестивале отдельно пройдёт блок выступлений комиков, принадлежащих к ЛГБТ-сообществу. Среди квир-юмористов в мероприятии примут участие такие юмористы, как Ванда Сайкс, Рози О'Доннелл и Алан Карр.

Netflix Is A Joke Fest завершится первым в истории чествованием легендарных комедиантов, которых внесут в Зал славы комиков. Почётного титула удостоятся Джордж Карлин, Ричард Прайор, Джоан Риверс и Робин Уилльямс.

Как писал NEWS.ru, американский юморист и актёр Эдди Мёрфи спустя 35 лет вернулся на шоу Saturday Night Live, благодаря которому он приобрёл известность.