Netflix снимет триллер по рассказу на Reddit с Блейк Лайвли в главной роли

Netflix нашёл новые источники для вдохновения: американский стриминг-сервис снимет популярный рассказ с Reddit с Блейк Лайвли в главной роли. Это будет психологический триллер, передаёт Deadline.
Месяц назад на веб-сайте Маркус Кливер
Напомним, что это не первый раз, когда Netflix приобретает права на экранизацию истории с Reddit. В прошлом году стриминг-сервис приобрёл ужастик «Мы с женой купили ранчо» сценариста Мэтта Куери.
Ранее сообщалось, что советский и российский андеграундный актёр, художник/экстрасенс Сергей Пахомов, известный по прозвищу Пахом, в беседе с NEWS.ru оценил перспективы фильма «Зелёный слоник» в Голливуде. Он не исключает, что на Западе захотят переснять андеграундный российский фильм 1999 года.