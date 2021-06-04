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Netflix снимет триллер по рассказу на Reddit с Блейк Лайвли в главной роли

16:15, 04 июня 2021
Фото: unsplash.com

Netflix нашёл новые источники для вдохновения: американский стриминг-сервис снимет популярный рассказ с Reddit с Блейк Лайвли в главной роли. Это будет психологический триллер, передаёт Deadline. 

Месяц назад на веб-сайте Маркус Кливер опубликовал рассказ «We Used to Live Here». По сюжету, к домохозяйке заглядывает подозрительная семья. Когда-то она жила в доме главной героини, а сейчас просится зайти к ней, чтобы поностальгировать. Непрошенные гости решили задержаться, когда началась снежная буря. Хозяйке остаётся лишь жалеть, что она вообще впустила семейку в дом.

Напомним, что это не первый раз, когда Netflix приобретает права на экранизацию истории с Reddit. В прошлом году стриминг-сервис приобрёл ужастик «Мы с женой купили ранчо» сценариста Мэтта Куери.

Ранее сообщалось, что советский и российский андеграундный актёр, художник/экстрасенс Сергей Пахомов, известный по прозвищу Пахом, в беседе с NEWS.ru оценил перспективы фильма «Зелёный слоник» в Голливуде. Он не исключает, что на Западе захотят переснять андеграундный российский фильм 1999 года.

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