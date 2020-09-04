Netflix показал первые кадры из нового фильма Финчера

https://static.news.ru/photo/3af89c64-ef9f-11ea-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Netflix опубликовал первые кадры фильма Дэвида Финчера «Мэнк». Это чёрно-белый фильм-биография о Хермане Манкевиче, известном голливудском сценаристе. Главную роль в нём исполнит Гэри Олдман.

Байопик получил название «Мэнк» — по прозвищу Манкевича, сценарий к нему написал отец Финчера Джек незадолго до смерти в 2003 году. Фильм сосредоточится вокруг работы Манкевича и Уэллса над сценарием к «Гражданину Кейну».

Идея снять биографическую ленту о Хермане Манкевиче пришла Финчеру ещё после «Игры» (1997), но воплощение получила только сейчас. «Мэнк» станет первым полнометражным фильмом режиссёра после «Исчезнувшей» (2014).

Ранее NEWS.ru писал, что Дэвид Финчер провёл для студентов британской Национальной школы кино и телевидения лекцию в режиме онлайн. Это стало неожиданностью для учащихся.