https://static.news.ru/photo/a71bf73e-1bfa-11ea-a361-fa163e074e61_660.jpg Пол Маккартни Фото: Patti Ouderkirk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Стриминговая платформа Netlix планирует сделать мультфильм на основе детской книги британского музыканта Пола Маккартни.

Экранизацию получит произведение Маккартни «Высоко в облаках», изданное в 2005 году, сообщает NME.

Я всегда любил анимационные фильмы, и это очень важный для меня проект. Не могу дождаться, когда мир увидит финальный результат, — сказал артист.

«Высоко в облаках» музыкант написал совместно с писателем Филипом Арда и мультипликатором Джеффом Данбаром. Сюжет книги рассказывает о бельчонке, который вместе с друзьями оказывается в облаках и сражается с совой, которая отнимает голос у каждого, кто с ней не согласен.

Как писал NEWS.ru ранее, Пол Маккартни и Ринго Старр исполнят песню, написанную Джоном Ленноном в последний год его жизни.