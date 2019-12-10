Стриминговая платформа Netlix планирует сделать мультфильм на основе детской книги британского музыканта Пола Маккартни.
Экранизацию получит произведение Маккартни «Высоко в облаках», изданное в 2005 году,
Я всегда любил анимационные фильмы, и это очень важный для меня проект. Не могу дождаться, когда мир увидит финальный результат, — сказал артист.
«Высоко в облаках» музыкант написал совместно с писателем Филипом Арда и мультипликатором Джеффом Данбаром. Сюжет книги рассказывает о бельчонке, который вместе с друзьями оказывается в облаках и сражается с совой, которая отнимает голос у каждого, кто с ней не согласен.
Как писал NEWS.ru ранее, Пол Маккартни и Ринго Старр исполнят песню, написанную Джоном Ленноном в последний год его жизни.
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