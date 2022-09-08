Netflix перезапустит популярную в России детскую телепередачу Netflix перезапустит «Телепузиков» 14 ноября

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Netflix анонсировал перезапуск «Телепузиков» 14 ноября, сообщает Hollywood Reporter. В издании уточнили, что на экраны вернутся четыре героя из оригинальной детской передачи: Тинки-Винки, Дипси, Ляля и По. Число серий и сезонов пока что не известно. Создатели ремейка также не стали сообщать, появится ли в передаче пылесос Нуну.

Закадровый текст озвучит популярный американский актер и певец Титусс Берджесс.

Британское шоу «Телепузики» от телеканала BBC вышло в эфир 31 марта 1997.

23 января 2018 года в Англии в возрасте 52 лет из жизни ушел актер Саймон Шелтон Барнс, сыгравший фиолетового телепузика — Тинки-Винки. Барнс умер через четыре дня после своего дня рождения. Церемония прощания с актером состоялась 7 февраля 2018 года. Гостей попросили прийти на похороны в яркой одежде.