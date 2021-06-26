Netflix назвал дату выхода новых серий «Полового воспитания»: первые кадры

Американский стриминг-сервис Netflix назвал дату выхода третьего сезона сериала «Половое воспитание», а также показал первые кадры. Новые серии начнут выходить грядущей осенью, говорится в Instagram стриминга.

Продолжение сериала о взрослении выйдет 17 сентября. Поклонников ждут восемь серий.

Впереди героев «Полового воспитания» ожидает новый учебный год. Все они откроют для себя что-то неизведанное, а новый директор попытается вернуть школу Мурдейла к совершенству.

Известно, что к актёрскому составу в этом сезоне присоединится Джемайма Кирк.

Первый сезон вышел в январе 2019 года и сразу стал очень популярным среди молодых людей разных возрастов. Сериал получил положительные отзывы как критиков, так и зрителей.

Ранее сообщалось, что сериал «Сверхъестественное» получит приквел. Он расскажет о жизни родителей главных героев Сэма и Дина — Джона и Мэри Винчестер. Фамилия героев и дала название сериалу — «Винчестеры». Повествование будет вестись от лица Дина. По словам Дженсена Эклза, он всегда полагал, что его герою было интересно больше узнать о взаимоотношениях родителей.