«Неприятная депрессия»: Боярский рассказал о последствиях ковида Боярский рассказал о проблемах с памятью и депрессии после ковида

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Михаил Боярский

73-летний народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал о физическом недомогании и депрессии после перенесенного коронавируса, пишет MK.RU. По данным издания, актер так и не сумел реабилитироваться, а в последнее время начал прихрамывать, что может быть одним из последствий ковида.

После выхода из больницы начались проблемы. Постковидный синдром гораздо больше на меня подействовал, чем сама пандемия. Я очень долго восстанавливался. У меня была неприятная депрессия, из которой я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел. Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии, — сообщил Боярский.

Ранее стало известно, что Боярский за последние полгода передал доли в трех разных фирмах. Артист был совладельцем ряда компаний: «Лайт» и «Автотранс» занимались арендой и управлением имуществом, «Авторгрупп» осуществляла деятельность в области права, а «Хаус-Маркет» — подготовку к продаже собственного нежилого недвижимого имущества.

С лета 2023 года Боярский решил выйти из бизнеса: в июле он передал долю в размере 30% в организации «Лайт» своему родственнику Николаю Боярскому. Уже в октябре, по информации журналистов, артист переоформил собственную долю в компании «Хаус-Маркет» на Альфию Тенишеву, а 2 ноября в фирме «Автотранс» — на Елену Косцову.

До этого представитель Театра им. Ленсовета назвал ерундой распространившуюся в СМИ информацию о том, что Боярский собирается завершить актерскую карьеру. В репертуаре театра есть два спектакля с его участием — «В этом милом старом доме» и «Смешанные чувства», в которых он продолжает играть, говорилось в сообщении.