«Неоднозначная личность»: кинокритик оценил идею фильма про Жириновского Кинокритик Шнейдеров назвал Жириновского неоднозначной личностью в истории

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский — личность неоднозначная, было бы интересно посмотреть на его киновоплощение, заявил NEWS.ru кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, ему было бы интересно посмотреть, кто именно сыграет политика.

Любопытная идея. Жириновский — любопытная, интересная, неоднозначная личность нашей истории. Интересная мысль. Мне лично было бы интересно посмотреть, но для начала интересно, а кто его собирается играть. У меня пока мыслей нет, кто бы мог это сделать. Интересно, насколько можно о нем сказать всю правду, — заявил Шнейдеров.

Ранее глава либерал-демократов Леонид Слуцкий заявил, что партия снимет художественный фильм об основателе партии Владимире Жириновском. При этом он не стал раскрывать имя актера, которому отведут главную роль.

В свою очередь, руководитель комитета по социальной политике Госдумы Ярослав Нилов предложил показывать в самолетах авиакомпании «Аэрофлот» фильмы об основателе ЛДПР. По словам депутата, в разделе документального кино на борту есть ролики про выдающихся людей современности, в число которых нужно включить ленты про Жириновского.

До этого в России выпустили почтовую марку и конверт с изображением Жириновского. На марке представлен портрет политика с годами его жизни и орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, которого его удостоили в 2021 году. Ее тираж составил 98 тысяч экземпляров стоимостью 50 рублей за штуку.