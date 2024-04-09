Telegram-канал Mash сообщает, что найденный мертвым в центре Москвы оперный певец Евгений Кунгуров в последнем сообщении супруге Ирине написал, что она сможет найти его тело в ванной. Прибывшие на Зоологическую улицу сотрудники полиции обнаружили тело Кунгурова под окнами дома. Сообщение пришло жене в 19:46, после чего она полтора часа пыталась дозвониться до мужа.
Найдешь меня в ванной, — написал артист.
Telegram-канал «НеМалахов» утверждает, что у оперного исполнителя было онокологическое заболевание, также он страдал алкогольной зависимостью.
ТАСС передавал со ссылкой на свой источник, что в последнее время певец находился в состоянии депрессии. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Кунгуров был известен массовому зрителю как участник проектов «Голос», «Один в один!» и «Большая опера». Мужчина вместе с женой воспитывали двухлетнюю дочь и восьмилетнего сына. В шоу «Голос» наставником исполнителя был певец Александр Градский.
В октябре 2023 года указом президента России Владимира Путина Евгению Викторовичу Кунгурову было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Telegram-канал Mash сообщал, что летом 2023 года супруга артиста обратилась в Пресненский суд с иском о расторжении брака, однако заявление вернули с пометкой, что оно подано не по месту постоянной регистрации певца.