«Негатив и злость»: Муцениеце показала, как переживает скандал с Брутян Муцениеце занялась спортом, чтобы выплеснуть злость после ссоры с Брутян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агата Муцениеце

34-летняя актриса Агата Муцениеце в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что после публичной ссоры с новой женой своего экс-супруга Павла Прилучного Зепюр Брутян выплескивает раздражение и гнев на беговой дорожке. Ранее Муцениеце обвинила Брутян в том, что она не позволяет их с Павлом детям забирать домой подарки. Брутян записала видео с опровержением этой информации.

Спорт, конечно, помогает выплеснуть весь негатив и злость. Если про меня говорят плохо, я просто становлюсь еще лучше, — призналась Муцениеце, опубликовав видео из тренажерного зала.

Ранее Муцениеце рассказала, что ищет квартиру для детей в Новой Москве. Актриса призналась, что хотела бы обзавестись недвижимостью с доступом к свежему воздуху и инфраструктуре.

В феврале 2024 года Муцениеце подала новый иск в суд к бывшему мужу Павлу Прилучному. Артистка разорвала мирное соглашение с экс-возлюбленным и потребовала от него треть его доходов. Дело поступило в Головинский суд Москвы.

Муцениеце оказалась недовольна суммой, которую она получает от Прилучного на двоих совместных детей. Актрису возмутило то, что бывший муж выплачивает алиментов на 100 тысяч рублей, хотя его месячный заработок составляет несколько миллионов. В связи с этим она обратилась в суд с требованием обязать экс-возлюбленного выплачивать ей одну треть своего дохода.