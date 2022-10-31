Неделя интерьера и дизайна впервые пройдет в Москве Первая Московская неделя интерьера и дизайна пройдёт в столице с 1 по 6 ноября

Фото: shutterstock

В столице с 1 по 6 ноября 2022 года впервые пройдет Московская неделя моды и дизайна. В мероприятии примут участие 500 производителей мебели, отделочных и строительных материалов, а также дизайнерские бюро и девелоперы из разных регионов России. Инициатором проекта выступила общероссийская общественная организация «Союз дизайнеров России». В настоящее время оргкомитет продолжает приём заявок от российских производителей на бесплатное участие.

Московская неделя интерьера и дизайна призвана помочь российским производителям, торговым компаниям и дизайнерам заявить о себе и своих продуктах, а также расширить деловые контакты. Она пройдет на нескольких городских площадках. Основными станут павильоны № 57 и № 55 на ВДНХ и Цифровое деловое пространство, где компании и дизайнеры смогут бесплатно выставить свою продукцию на готовых стендах, — рассказал президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий.

Здесь можно будет увидеть лучшие решения российских дизайнерских организаций по самому широкому спектру направлений: от обустройства квартир, частных домов и придомовых территорий до оснащения офисов и школ.

В рамках деловой программы Недели выступят известные дизайнеры и архитекторы, руководители ведущих интерьерных бюро, девелоперских компаний и набирающих обороты отечественных брендов. В Неделе участвуют и столичные музеи, например Московский музей дизайна при Новой Третьяковке.

Ведущие эксперты со всей России собираются обсудить трансформацию и потенциал отрасли в импортозамещении, восстановление логистических цепочек и новые возможности, которые открывают совместная деятельность с российскими дизайнерами для достижения общего результата.

Также организаторами запланирована публичная программа для москвичей и молодых специалистов — лекции, открытые интервью и мастер-классы, посвящённые будущему дизайна и его прикладным инструментам. В специально организованном павильоне «Цифровое деловое пространство» развернётся выставка инновационных решений в сфере проектирования, планировки помещений.

Вход на все столичные площадки Московской недели интерьера и дизайна» свободный — по предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия.

Как сообщалось ранее, продолжается прием заявок на участие в конкурсном отборе XII ежегодной премии «Время инноваций», вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в различных отраслях экономики России. Итоговое мероприятие премии пройдёт 7–9 декабря. Торжественному объявлению и награждению победителей будет предшествовать форум, посвященный обсуждению вопросов и перспектив развития инноваций.